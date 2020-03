El film musical Cats gana en los temidos premios Razzies a peor película del año; John Travolta, peor actor de 2019

Es el único premio que ninguna estrella de Hollywood quiere ganar: los Razzies revelaron este sábado su lista de las peores películas de año, con el musical "Cats" a la cabeza -o, quizás, en lo más profundo del pozo. El musical dirigido por Tom Hooper se ha convertido en un blanco de críticas y parodias desde su estreno a finales de 2019

Pese a su elenco de estrellas, como Judi Dench, James Corden y Rebel Wilson, "Cats" recibió nueve de las temidas nominaciones.

El filme, una adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, usó efectos generados por computadora para convertir a los protagonistas en unos híbridos mitad humanos mitad gatos. Se trata de una obra que estuvo 18 años ininterrumpidos en cartel en Broadway.

Su versión cinematográfica recibió una cantidad aplastante de críticas negativas. The Guardian lo llamó una "horrible y dolorosa bola de pelos", mientras que Wall Street Journal consideró que fue "una confusa caja de arena de intenciones".

También arriba en el listado de nominaciones quedaron la última secuela de "Rambo" de Sylvester Stallone y "The Fanatic," un thriller con John Travolta.

Los Razzies son usualmente entregados un día antes de los Óscar, para burlarse de la ceremonia de la noche siguiente, pero este año como los Premios de la Academia fueron adelantados, los organizadores decidieron solo anunciar los nominados.

Por su parte, John Travolta ganó el premio al peor actor por dos papeles, en The Fanatic y Trading Paint, aunque ya lo consiguió en el año 2000.

Mientras que Hillary Duff, la estrella de Lizzie McGuire, triunfó en la peor actriz por su papel como Sharon Tate en la película “The Haunting of Sharon Tate”, una de las peor valoradas por la crítica de todo el año.

Finalmente, Eddie Murphy, nominado al Globo de Oro por la aclamada Dolemite is My Name, recibió el reconocimiento Razzie Redeemer Award, una categoría especial que premia a un ganador de los Razzie anterior que consigue remontar su carrera tras una época de fracaso entre la crítica o comercial