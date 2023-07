El dúo Larbanois-Carrero fue homenajeado en el Senado por su aporte a la cultura

En el año 1978 grabaron "Cuando cante el gallo azul", tema que marcó su debut. El dúo nació en plena dictadura. El hecho de que aún no fueran tan célebres no los empujó al exilio, como sí le ocurrió a otros artistas, pero no por ello eran personas ignoradas por el gobierno militar. "El Departamento de Inteligencia nos decía que no nos querían convertir en mártires, pero que tuviéramos cuidado que los accidentes pasaban en todas partes. Era una amenaza velada constante. Y nos dijeron que asumiéramos que estábamos prohibidos", relató Larbanois.

"La mayoría de nuestros referentes, nuestros espejo, los artistas que veíamos cantar (Zitarrosa, Los Olimareños, el Sabalero, Numa Moraes, Viglietti, Benedetti, Galeano), todos estaban en el exilio y nosotros quedamos acá porque no éramos tan notorios como para exiliarnos", dijo Carrero.

A lo largo de estos 45 años el dúo ha realizado giras por todo el mundo dando recitales en Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros.