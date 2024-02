El cruce entre Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez por la designación del nuevo ministro de Turismo

Gabriel Gurméndez – precandidato- cuestionó la primera decisión de postular para el cargo de ministro a Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex presidente y secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti.

“Esa no era una buena decisión. Esa señal parecía del pasado. No se transfiere el poder de padre a hijo. Nosotros representamos una cosa distinta”, comentó Gurméndez a Subrayado el miércoles de noche, después que se descartara la designación de Julio Luis Sanguinetti y se nombrara a Eduardo Sanguinetti como nuevo ministro a partir del 11 de marzo, cuando Tabaré Viera renuncie al cargo para dedicarse a su campaña como precandidato a la Presidencia. Eduardo Sanguinetti es sobrino del expresidente Sanguinetti.

Este jueves en rueda de prensa Tabaré Viera fue consultado sobre las críticas de Gurméndez.

“El caso de Gurméndez me pareció que como precandidato del partido, opinar tan ligeramente y cuando no estaba resuelto, y de otro sector, me parece más de oportunismo político”, dijo Viera.