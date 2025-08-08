RECIBÍ EL NEWSLETTER
conflicto

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este sábado por la situación en Gaza

La reunión es de urgencia luego de la aprobación del plan de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "tomar el control de Ciudad de Gaza".

Foto: AFP, archivo. Consejo de Seguridad de la ONU.

Foto: AFP, archivo. Consejo de Seguridad de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU hará este sábado una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza, informaron a la AFP fuentes diplomáticas.

La reunión fue pedida por varios miembros del Consejo de Seguridad, según declaró a AFP un integrante de ese cuerpo, ante la creciente preocupación suscitada por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "tomar el control de Ciudad de Gaza", la mayor aglomeración del enclave palestino.

El representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, había dicho a la prensa poco antes que "varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad" ante la decisión del gobierno israelí.

Nicolás Maduro, durante un acto en los primeros días de enero de 2025. Foto: AFP
Seguí leyendo

EEUU ofrece USD 50 millones de recompensa por el arresto de Nicolás Maduro

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel y alertó de que supone una "peligrosa escalada" y "corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes" dijo en un comunicado difundido por la portavoz Stephanie Tremblay.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil