El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este sábado por la situación en Gaza

Foto: AFP, archivo. Consejo de Seguridad de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU hará este sábado una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza, informaron a la AFP fuentes diplomáticas.

La reunión fue pedida por varios miembros del Consejo de Seguridad, según declaró a AFP un integrante de ese cuerpo, ante la creciente preocupación suscitada por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "tomar el control de Ciudad de Gaza", la mayor aglomeración del enclave palestino.

El representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, había dicho a la prensa poco antes que "varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad" ante la decisión del gobierno israelí.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel y alertó de que supone una "peligrosa escalada" y "corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes" dijo en un comunicado difundido por la portavoz Stephanie Tremblay. FUENTE: AFP.