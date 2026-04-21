El comunicado de Fenapes por las amenazas en liceos: "Llamamos a no minimizar los hechos"

El sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) expresó "profunda preocupación" por amenazas de tiroteos en liceos y solicitan a las autoridades que haya indicaciones unificadas para el proceder en estas situaciones.

"Llamamos a no minimizar los hechos y ponderarlos en su justa medida apelando a respuestas responsables y a las acciones pertinentes por parte de los distintos actores del Estado", señala el sindicato en un comunicado.

También se refieren a que la tarea respecto a las situaciones de violencia y "el uso crítico" de la tecnología con los adolescentes debe involucar a todas las partes, institucionales y familias.

"Volvemos a insistir en la necesidad de tomar medidas para combatir los ejes estructurales que abonan a las acciones violentas como son la pobreza y desigualdad, la falta de atención en salud mental, acciones y conductas adictivas, la falta de espacios para el desarrollo pleno y seguro en el entramado comunitario, entre otras. Es urgente el retorno del Estado y las políticas públicas a los territorios. Urge también el presupuesto necesario para poder contar con equipos multidisciplinarios completos en todos los liceos que son el espacio de referencia para el abordaje de estos temas. Reafirmamos que la educación debe desarrollarse en un clima de respeto, seguridad y confianza, condiciones indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la educación", señalan.