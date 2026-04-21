Muerte en refugio del Mides: informe del Ministerio dice que dos equipos médicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado

Este martes de mañana murió un hombre en el refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de La Teja. Así lo informó Subrayado más temprano .

El hombre había ingresado el lunes de noche tras haber sido agredido en la calle, según indicó a los funcionarios del Ministerio que lo atendieron.

Este martes de tarde el Mides informó en un comunicado cómo fue la atención a este hombre, y allí indica que dos equipos médicos distintos lo atendieron, primero del SAME (servicio público) y después de una emergencia privada, y que ninguno de ellos recomendó su traslado a un centro de salud. Un tercer equipo médico convocado al refugio constató este martes de mañana que el hombre, de 41 años, estaba muerto.

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“En el día de ayer nuestro equipo móvil, que realiza recorridas durante las 24 horas, detecta a una persona que dice haber sido agredida en vía pública y sentirse mal. Nuestro equipo solicita inmediata asistencia del equipo médico de SAME, que concurre al lugar y, luego de examinarlo, entiende que su situación no amerita un traslado a centro de salud y que puede ingresar a un centro del Mides. Nuestro equipo lo traslada entonces a un refugio en la zona de La Teja”, dice el comunicado oficial enviado a Subrayado.

“La persona ingresó al refugio a las 22:25. Luego del ingreso, el personal del refugio llamó nuevamente a la emergencia médica para valorar su situación y evaluar la pertinencia de un traslado a un centro asistencial”, agrega el informe. Una ambulancia privada “se hizo presente a las 00:25 y no entiende pertinente el traslado”, indica el documento.

“Durante la madrugada el equipo del centro vuelve a llamar a la emergencia, preocupado por su estado. La emergencia vuelve a concurrir a las 06:30 y constata el fallecimiento”, finaliza el comunicado del Mides.