"El Comcar está con sus cifras de ocupación históricas, hay alojadas 5.114 personas", aseguró la directora del INR

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, se refirió este martes a la situación actual del sistema carcelario.

Juanche afirmó que en términos absolutos hay 800 reclusos más que en diciembre del año anterior. "El Comcar está con sus cifras de ocupación históricas, hay alojadas 5.114 personas", aseguró.

La jerarca expresó preocupación por los "niveles de hacinamiento críticos, prácticamente en todo el sistema". Las autoridades buscan medidas para subsanar el problema, más allá de las nuevas plazas que se habilitarán en el Penal de Libertad y el traslado de la Cárcel de Mujeres. "Estamos trabajando en un plan de contingencia para generar nuevas plazas", indicó.

Juanche manifestó la necesidad de trabajar a nivel normativo para evitar que las personas que cometan delitos de baja intensidad, no violentos o no gravosos ingresen al sistema penitenciario.

Temas de la nota COMCAR

INR

hacinamiento