El boxeador Lucas Fernández vuelve con medalla de bronce de Juegos Panamericanos

Es la octava medalla obtenida por Uruguay en este deporte en la historia de la competencia, y la primera en 32 años dentro de la disciplina.

Fernández le había ganado al representante de Guyana y luego cayó ante Duke Ragan de Estados Unidos.

Los cinco jueces dieron ganador al norteamericano. Cuatro de los jurados reflejaron 30-27 en sus tarjetas.

Al no haber combate por el tercer puesto en boxeo, Fernández aseguró la medalla de bronce con su victoria en el debut.

En la primera pelea, el lunes frente a Kevin Allicock, competidor de Guyana, éste impactó su cabeza contra la ceja de Lucas.

En la víspera, la organización no lo dejaba subirse a pelear con el estadounidense.

Ese ojo no estaba apto de acuerdo al diagnóstico. Sin embargo, el joven cerrense consiguió subir al ring.

El médico de República Dominicana lo ayudó a mejorar.

Lucas Fernández lo relató así a Ovación: “Me pegaron en la parte de arriba del ojo y me pusieron un tape (cinta), porque no me podían coser ya que como peleaba casi enseguida, me iba a golpear el rival y la herida se iba a abrir toda”.

El deportista habló en la cuenta de Twitter del Comité Olímpico.