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CAMINO MENDOZA Y TENIENTE RINALDI

Dos motociclistas sufrieron lesiones graves tras protagonizar siniestro con un auto en Nuevo Ellauri

El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este martes en Camino Mendoza y Teniente Rinaldi. Uno de los motociclistas quedó debajo del vehículo y fue rescatado por Bomberos.

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Dos motociclistas sufrieron lesiones graves tras protagonizar un siniestro en Camino Mendoza y Teniente Rinaldi, en el barrio Nuevo Ellauri.

Información primaria indica que el accidente involucró a dos birrodados y a un auto. Uno de los motociclistas quedó atrapado y debió ser rescatado por personal de Bomberos.

Ambos conductores fueron derivados a un centro de salud. Tienen 22 y 29 años respectivamente y llevaban casco.

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Un choque entre un ómnibus y dos motos dejó a cinco pasajeras y una conductora lesionadas en el Centro

En la escena trabajó personal policial.

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