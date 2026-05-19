CAMINO MENDOZA Y TENIENTE RINALDI

Dos motociclistas sufrieron lesiones graves tras protagonizar siniestro con un auto en Nuevo Ellauri

El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este martes en Camino Mendoza y Teniente Rinaldi. Uno de los motociclistas quedó debajo del vehículo y fue rescatado por Bomberos.