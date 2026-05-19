Dos motociclistas sufrieron lesiones graves tras protagonizar un siniestro en Camino Mendoza y Teniente Rinaldi, en el barrio Nuevo Ellauri.
Dos motociclistas sufrieron lesiones graves tras protagonizar siniestro con un auto en Nuevo Ellauri
El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este martes en Camino Mendoza y Teniente Rinaldi. Uno de los motociclistas quedó debajo del vehículo y fue rescatado por Bomberos.
Información primaria indica que el accidente involucró a dos birrodados y a un auto. Uno de los motociclistas quedó atrapado y debió ser rescatado por personal de Bomberos.
Ambos conductores fueron derivados a un centro de salud. Tienen 22 y 29 años respectivamente y llevaban casco.
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En la escena trabajó personal policial.
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