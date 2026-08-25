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accidente en dolores

Dos jóvenes heridos tras chocar en moto contra un auto en Dolores: uno de ellos está grave

El conductor de 18 años y su acompañante, una adolescente de 17, fueron trasladados al hospital local. Fuentes de Unasev indicaron que iban haciendo wheelie cuando chocaron contra el auto.

Foto: Subrayado, archivo. Dolores, Soriano.

Foto: Subrayado, archivo. Dolores, Soriano.

En los primeros minutos de este martes 25 de agosto ocurrió un accidente de tránsito grave en Justo Pastor Sotura esquina Grito de Asencio, frente a la plaza de la ciudad de Dolores, en Soriano.

De acuerdo con la Policía, un joven de 18 años conducía una moto y llevaba como acompañante a una adolescente de 17 años. Según fuentes de Unasev, ambos circulaban haciendo wheelie por calle Asencio hacia el sur cuando chocaron contra un auto Suzuki Alto.

El auto era conducido por un hombre de 80 años, que circulaba por la otra calle hacia el oeste.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.
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El conductor de la moto y su acompañante resultaron politraumatizados y fueron trasladados al hospital de Dolores. Uno de los jóvenes se encuentra en grave estado, señaló la Policía.

Los exámenes de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado cero.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente en el lugar. Las actuaciones continúan a cargo de la Seccional 5ª.

Noche de la Nostalgia: datos de Unasev

La Noche de la Nostalgia dejó 23 accidentes de tránsito en todo el país, según informó este martes María Fernanda Artagaveytia, secretaria general de Unasev. De ese total, 22 tuvieron como consecuencia personas lesionadas leves, uno grave y no se registraron accidentes con consecuencias fatales. Cuatro ocurrieron en jurisdicción nacional y 19 en jurisdicción departamental.

Durante la noche se realizaron 13.687 exámenes de alcoholemia, de los cuales 267 dieron positivo, lo que representa el 2%. También se efectuaron 528 controles de THC y nueve dieron resultado positivo, un 1,7%. Artagaveytia destacó que la tasa de positividad por marihuana “ha bajado sensiblemente”.

La secretaria general de Unasev señaló que fue una noche con un “trabajo exitoso” debido a que no hubo fallecidos y disminuyeron los accidentes graves respecto al año anterior, cuando se registraron cinco.

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