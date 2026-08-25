RECIBÍ EL NEWSLETTER
un motociclista está grave

Noche de la Nostalgia: hubo 23 accidentes de tránsito, uno de ellos grave, y ninguno fatal

La Unasev informó que se realizaron más de 13.600 controles de alcoholemia y 528 de THC. El 2% de las pruebas de alcohol y el 1,7% de las de marihuana dieron positivo.

María Fernanda Artagaveytia, secretaria general de Unasev.

Foto: Policía de Treinta y Tres. Controles en Noche de la Nostalgia 2026.

Foto: Policía de Treinta y Tres. Controles en Noche de la Nostalgia 2026.

La Noche de la Nostalgia dejó 23 accidentes de tránsito en todo el país, según informó este martes María Fernanda Artagaveytia, secretaria general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Del total, 22 accidentes tuvieron como consecuencia personas lesionadas leves y uno dejó a una persona herida de gravedad. No se registraron accidentes con consecuencias fatales.

Cuatro de los accidentes ocurrieron en jurisdicción nacional y 19 en jurisdicción departamental.

Foto: Subrayado, archivo. Dolores, Soriano.
Seguí leyendo

Dos jóvenes heridos tras chocar en moto contra un auto en Dolores: uno de ellos está grave

Durante la noche se realizaron 13.687 exámenes de alcoholemia en todo el país. De ese total, 267 dieron positivo, lo que representa el 2%.

En cuanto a los controles de THC, se realizaron 528 pruebas y nueve dieron resultado positivo, un 1,7%. Artagaveytia destacó que la tasa de positividad por marihuana “ha bajado sensiblemente”.

El accidente grave ocurrió en Dolores e involucró a dos jóvenes en moto y un auto. Según información que tienen las autoridades, dos jóvenes hacían wheelie en moto y chocaron contra el vehículo. Uno de los motociclistas está grave.

“Fue una noche con un trabajo exitoso porque no hay fallecidos y disminuyeron los siniestros graves respecto al año anterior, cuando hubo cinco siniestros graves”, señaló Artagaveytia.

Mirá el detalle:

Temas de la nota

Lo más visto

Asalto al BROU de Pando: Policía estima que robaron 70 mil dólares, 90 mil euros y 10 millones de pesos
BROU NO CONFIRMÓ LA CIFRA HASTA EL MOMENTO

Asalto al BROU de Pando: Policía estima que robaron 70 mil dólares, 90 mil euros y 10 millones de pesos
46 AÑOS Y TRES ANTECEDENTES

Detuvieron al taxista que manejaba el móvil en el que huyeron delincuentes que robaron un almacén con un fusil
CANELONES

Cuatro delincuentes armados con escopetas y 9 mm rapiñaron sucursal del BROU de Pando
VIDEOS DE LA FUGA

"¡Despertate hermano, dale!": así fue la huida de los delincuentes que asaltaron el BROU de Pando
cuatro detenidos

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Te puede interesar

Orsi en rueda de prensa, habló sobre el asalto a la sucursal del BROU en Pando.
DIJO QUE LA POLICÍA TIENE "PISTAS"

"No es una modalidad, el antecedente último es de 2023, nada indica que es una modalidad", dijo Orsi sobre asalto al BROU
Orsi se reunirá con líderes de partidos políticos para intercambiar puntos de vista antes de su discurso en la ONU
OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Orsi se reunirá con líderes de partidos políticos para "intercambiar puntos de vista" antes de su discurso en la ONU
Foto: Subrayado.  video
cuatro detenidos

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Dejá tu comentario