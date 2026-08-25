La Noche de la Nostalgia dejó 23 accidentes de tránsito en todo el país, según informó este martes María Fernanda Artagaveytia, secretaria general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).
Noche de la Nostalgia: hubo 23 accidentes de tránsito, uno de ellos grave, y ninguno fatal
La Unasev informó que se realizaron más de 13.600 controles de alcoholemia y 528 de THC. El 2% de las pruebas de alcohol y el 1,7% de las de marihuana dieron positivo.
Del total, 22 accidentes tuvieron como consecuencia personas lesionadas leves y uno dejó a una persona herida de gravedad. No se registraron accidentes con consecuencias fatales.
Cuatro de los accidentes ocurrieron en jurisdicción nacional y 19 en jurisdicción departamental.
Dos jóvenes heridos tras chocar en moto contra un auto en Dolores: uno de ellos está grave
Durante la noche se realizaron 13.687 exámenes de alcoholemia en todo el país. De ese total, 267 dieron positivo, lo que representa el 2%.
En cuanto a los controles de THC, se realizaron 528 pruebas y nueve dieron resultado positivo, un 1,7%. Artagaveytia destacó que la tasa de positividad por marihuana “ha bajado sensiblemente”.
El accidente grave ocurrió en Dolores e involucró a dos jóvenes en moto y un auto. Según información que tienen las autoridades, dos jóvenes hacían wheelie en moto y chocaron contra el vehículo. Uno de los motociclistas está grave.
“Fue una noche con un trabajo exitoso porque no hay fallecidos y disminuyeron los siniestros graves respecto al año anterior, cuando hubo cinco siniestros graves”, señaló Artagaveytia.
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