ABIGEATO

Dos hombres fueron imputados por el robo de ovinos en un campo del INIA en Colonia

La Brigada de Seguridad Rural de Colonia logró recuperar 31 ovejas y una montura robadas del establecimiento rural, e incautó un rifle calibre 22, municiones y 388 gramos de marihuana.

ovejas-abigeato-inia-colonia-ministerio-interior

Dos hombres, de 22 y 54 años, fueron imputados por el robo de ovinos en un campo experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en la localidad de El Semillero, en Colonia.

Tras la denuncia, equipos de la Brigada de Seguridad Rural del departamento lograron identificar a los delincuentes responsables del hecho. Los efectivos recuperaron 31 ovinos y una montura que habían sido robado en el establecimiento rural. Además, incautaron un rifle calibre 22, municiones y 388 gramos de marihuana.

Remitidos a la Justicia, se dispuso la imputación de ambos por abigeato, pero al hombre de 22 años se le imputó además un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Para los dos se determinó el cumplimiento de medidas cautelares por 90 días, como la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización previa y arresto domiciliario de 22 horas a 6 de la mañana.

