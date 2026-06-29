Dos hombres están a disposición de la Fiscalía tras ser detenidos por la Policía este lunes en un procedimiento realizado en Camino Pettirossi y avenida José Belloni, en Puntas de Manga.
Dos detenidos en un auto en Puntas de Manga; Policía incautó municiones, cargadores y drogas
El procedimiento fue realizado por personal policial en Camino Pettirossi y avenida José Belloni.
Policías que realizaban un patrullaje preventivo en la zona vieron cómo los dos hombres circulaban en actitud sospechosa en un auto a alta velocidad.
Los efectivos interceptaron el vehículo y al inspeccionarlo encontraron municiones de distintos calibres, dos cargadores para pistola, un cargador metálico calibre 9 mm, 30 envoltorios con una sustancia amarillenta, una bolsa con una sustancia blanca, una mochila, un estuche y dos teléfonos celulares, detalló la Jefatura de Montevideo.
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Los ocupantes del auto fueron detenidos en el procedimiento y permanecen a disposición de la Fiscalía competente.
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