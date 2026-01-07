RECIBÍ EL NEWSLETTER

Donald Trump invita a Gustavo Petro a la Casa Blanca en su primera llamada telefónica

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", indicó Trump en su mensaje.

El presidente Donald Trump invitó a su par colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica, en medio de amenazas de Washington de una posible acción militar contra el país.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas, los mandatarios rebajaron el tono.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó Trump en su mensaje.

Trump anunció que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

"Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca", añadió.

Petro había convocado este miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería "bien" llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Petro aseguró que pensaba dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El mandatario colombiano aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que "se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes", de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y sobre la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora depuesto y preso en Estados Unidos.

De momento se desconoce una fecha para el encuentro, al que el presidente colombiano dijo que asitirá.

"Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo", dijo.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

