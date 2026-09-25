"Doná tu tiempo": convocan a voluntarios para leer cuentos en salas de espera de pediatría del Hospital del Cerro

El Hospital del Cerro lleva adelante desde hace años un programa de lectura voluntaria para los niños, pero como al mundo entero, la pandemia lo detuvo. Ahora, un matrimonio está trabajando para reestablecer la iniciativa, que hace la diferencia en la vida y el desarrollo de los pequeños.

Para eso son fundamentales las donaciones de libros, pero aún más los voluntarios que se acerquen a leer.

"Hay algo que se llama prelectura, el conocimiento prelectura. Que son elementos que tienen que estar previo a que el niño ingrese en la escolarización formal. Esas habilidades se pueden lograr en solitario, pero la diferencia es cuando hay algún adulto responsable que acompaña ese aprendizaje", explicó la pediatra Diana Sastre.

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Esa experiencia se cortó durante la pandemia, y ahora, un matrimonio está trabajando para que renazca.

"El objetivo fundamental ahora es atraer gente que pueda proporcionar su tiempo para la lectura en la sala pediátrica. Nosotros lo que armamos fue una web en la que hay un formulario", indicó José Carrazone, de Regnolabs.

Se puede ingresar a www.donatutiempo.uy para la inscripción. En el formulario hay que dejar un email y un teléfono de contacto, sumado a una descripción breve. También se puede elegir la preferencia de horarios y asiduidad.

El beneficio no es solo para los niños, porque se convierte en una experiencia muy enriquecedora para quien les regalan su tiempo.

Eso fue lo que sintió Gabriela desde que conoció la iniciativa, y por eso ahora la impulsa.