PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado, según Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima será de 32° y la mínima de 21°.

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

La mañana comienza templada a cálida con cielo despejado. La tarde continúa calurosa y pesada.

En la zona norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 38°, mientras que la mínima se ubicará en los 16°.

En el sur, la mínima será de 16° y la máxima de 35°.

En el este del territorio, la temperatura máxima llegará a los 34° y la mínima descenderá hasta los 16°.

En el oeste, la máxima será de 38° y la mínima de 18°.

El lunes comienza templado a cálido con cielo ligeramente nublado

La tarde seguirá con tiempo muy caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

