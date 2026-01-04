Domingo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con pasaje de nubosidad.

La mañana comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa sureste generando ligera inestabilidad en la zona.

La temperatura máxima en la zona norte y oeste será de 34° y la mínima de 15°.

En el sur y este del país, la máxima llegará a los 30° y la mínima descenderá hasta los 15°.

En el área metropolitana la mínima se ubicará en los 18° y la máxima será de 28°.

El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.