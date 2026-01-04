RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que la temperatura máxima será en el norte y oeste del país con 34°. En el área metropolitana la mínima se ubicará en los 18° y la máxima será de 28°.

focouy-rambla-montevideo-verano-palmeras-calor-caluroso

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con pasaje de nubosidad.

La mañana comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa sureste generando ligera inestabilidad en la zona.

Intendencia de Maldonado
Seguí leyendo

Inauguraron playa accesible en Punta del Este: cuenta con sillas anfibias, alfombra de fácil acceso y servicio de fisioterapia

La temperatura máxima en la zona norte y oeste será de 34° y la mínima de 15°.

En el sur y este del país, la máxima llegará a los 30° y la mínima descenderá hasta los 15°.

En el área metropolitana la mínima se ubicará en los 18° y la máxima será de 28°.

El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones
Internacionales

Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
playas

Guardavidas de Canelones fue agredido a golpes en Guazuvirá por un bañista

Te puede interesar

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
A ORILLAS DEL PANTANOSO

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Libertad entre Bambú y Juan Correa

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: Uruguay mantiene una posición histórica de no intervención y destacó defensa del derecho internacional video
CONFERENCIA DE PRENSA

Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional

Dejá tu comentario