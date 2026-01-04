El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con pasaje de nubosidad.
Domingo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que la temperatura máxima será en el norte y oeste del país con 34°. En el área metropolitana la mínima se ubicará en los 18° y la máxima será de 28°.
La mañana comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.
La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa sureste generando ligera inestabilidad en la zona.
Inauguraron playa accesible en Punta del Este: cuenta con sillas anfibias, alfombra de fácil acceso y servicio de fisioterapia
La temperatura máxima en la zona norte y oeste será de 34° y la mínima de 15°.
En el sur y este del país, la máxima llegará a los 30° y la mínima descenderá hasta los 15°.
En el área metropolitana la mínima se ubicará en los 18° y la máxima será de 28°.
El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas
La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.
Dejá tu comentario