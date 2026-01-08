Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del Premio Nobel en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo

Un maestro de Educación Primaria de Solymar está entre los 50 finalistas de un concurso internacional equivalente al Premio Nobel en Educación; aspira a un premio millonario.

Pablo Mollo Graña trabaja en el club de niños Los Alfareros, en convenio con Inau, y viajará a Dubai en el mes de febrero para la instancia final del concurso del Gems Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa que la Fundación Varkey organiza en colaboración con Unesco.

Seguí leyendo Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia

El trabajo en el club se lleva adelante por parte de un equipo multidisciplinario muy joven que trabaja todo el año con los más de 70 niños que concurren a las diferentes actividades.

"Acá se busca la protección, la restitución y el abordaje de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con un acompañamiento intrafamiliar y de las infancias", dijo a Subrayado.

Por la importancia de este reconocimiento, el ganador recibirá un millón de dólares como premio. Unos 70 niños de la zona concurren a contra turno, para disfrutar de diferentes actividades y aprendizajes.

"Durante al año se hacen diferentes talleres que buscan el trabajo de los diversos derechos y con este proyecto que estamos finalistas se busca un abordaje integral de la protección de los derechos de los niños".

El proyecto por el que está nominado combina fútbol y aprendizaje. "El proyecto parte de la base de lo que se llaman los Fondos de Identidad que es enaltecer y cuidar y traer el conocimiento de lo que la comunidad vibra, de lo que conoce que en este caso es el fútbol. A través del fútbol se busca trabajar los diferentes derechos de niños, niñas y adolescentes y de las familias", explicó.

Su nominación llegó rodeada de sorpresa e ilusión para toda la comunidad. "Apliqué sin ninguna expectativa porque sentía que era un proyecto que transformaba, transformó mucho la vida de estas infancias y de estas familias y me llevé la sorpresa de quedar entre los 50 mejores; era algo que no esperaba", contó.

Pablo siente este reconocimiento como un recordatorio del poder transformador de la educación.