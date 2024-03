Doble homicidio: "Nosotros lo abrazamos y él no lloraba", dijo uno de los hermanos del sospechoso

El doble homicidio quedó al descubierto este lunes de tarde cuando un familiar de las víctimas intentó comunicarse con ellas sin tener respuesta y al enterarse que su padre no se presentó al lugar de trabajo fue hasta la casa. La puerta principal estaba con tranca y la rompió con una amoladora para poder entrar.

El adolescente que es investigado estuvo en la escena del crimen luego de que encontraron los cuerpos y uno de los hermanos, Alan, contó que “él ayer cuando estuvo era una persona fría, no era que lo asombraba nada. Estaba como si hubiese sabido lo que pasó”.

“Nosotros lo abrazamos y él no lloraba”, afirmó el hermano. Luego contó que con la familia empezaron "a sospechar de todo el mundo”. “Apuntamos a gente que nada que ver, y cuando hoy me llegó la noticia del tema de la tele, de los diarios, lo que estaban poniendo, viene mi tío y me dice: tu hermano salió a decir a un compañero y a un almacén que él mató a tu padre”.

Para la familia, el menor no actuó solo. “Dos personas más”, consideran, particionaron, por lo que vieron de la escena del crimen.