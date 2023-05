Distribución de leche fresca afectada, con reparto solo a hospitales y cárceles

La distribución de leche fresca se ve afectada. El lunes, el sindicato de Conaprole informó una lista de productos que podrían no encontrarse en las góndolas debido a las medidas gremiales por el conflicto con la planta de Villa Rodríguez. La leche fresca no figuraba en la misma, pero los distribuidores indicaron que no había stock envasado para repartir.

Desde el sindicato, Luis Goichea indicó a Subrayado que "esta madrugada no salió leche fresca por decisión de la cámara Diprolac, de los patrones de la distribuidoras, que entendieron que no iban a cargar en la medida que no hubiera un stock suficiente. No iban a estar haciendo cola o espera para sacar, vender la leche, o sea que decidieron no venir hoy y van a salir esta noche".