Diseñaron Mapa Interactivo que muestra datos sobre los 249 futbolistas uruguayos que participaron en Mundiales

El Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias creó un Mapa Interactivo que muestra la ubicación geográfica de todos los jugadores mundialistas desde 1930.

El mapa muestra distinta información sobre los 249 jugadores que han participado en Copas del Mundo y permite sacar estadísticas y hace proyecciones de cara al 2030: muestra el lugar de nacimiento, en qué clubes ha jugado, en qué Mundiales participó, una foto y un enlace que lleva a su biografía.

El proyecto surgió por iniciativa de estudiantes y docentes ya que la facultad realiza ferias que apuntan a un público familiar y les pareció bueno llegar a ellos con una temática actual y fácil de analizar y comprender.

El Mapa Interactivo muestra que la mayor cantidad de jugadores nacieron en Montevideo, casi el 60%, y que ninguno de ellos nació en Flores. El departamento de Salto aporta el 20% de los goles que se han generado en Mundiales.