Directora Nacional de Aguas dijo que hay "instalaciones prontas para usar" en caso de que la sequía se profundice

Las lluvias del fin de semana aún no fueron suficientes para la zona sur, según el relevamiento de la Dirección Nacional de Aguas. Desde el Ministerio de Ambiente se monitorea la situación y se realizan recomendaciones para el cuidado del agua ante la sequía .

"Tenemos que lograr que las reservas se estabilicen y que el suelo llene sus poros y haya un contenido de agua suficiente para estabilizar la producción", dijo Teresa Sastre, directora Nacional de Aguas.

"En este momento tenemos como un estado de déficit hídrico en el sur del país, la zona metropolitana entró en su estado de excepcionalidad. Eso significa que las reservas están a un 50%, tanto Paso Severino como Canelón Grande. Eso significa dejar instalaciones prontas para que en el caso de tener que usarlas, no perder tiempo en ponerlas a punto. Se prevé que no se tengan que usar, porque si bien Inumet no está haciendo pronósticos a muy largo plazo, porque estamos en fase neutra, se prevé que para mayo pueda estar revirtiendo", aseguró Sastre.

El Ministerio de Ambiente lanza una campaña orientada a la semana de turismo para el cuidado del agua, de la flora y la fauna, solicitando colaboración a la población.

La directora de Biodiversidad, Verónica Piñeiro, explicó que se busca que la población "sea respetuosa de la fauna silvestre, de la vegetación y que disfrute de esos espacios y esas vistas dejándolas para el próximo". Trabajan en coordinación con Seguridad Rural y Prefectura para controlar la caza.

Estas declaraciones se realizaron en el marco del conversatorio "El agua y la igualdad de género" organizado por Alianza uruguaya por el agua, el Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Ambiente.

"Sobre todo a nivel rural vemos mucho el trabajo de las mujeres en zonas rurales, con agua, en reservación, en restauración. La mujer es un pilar fundamental que se precisa y que se necesita priorizarla y darle su lugar en todo esto que es el agua que es la importancia que tenemos que tener todos", dijo Mauro de Vega, director de Alianza uruguaya por al agua.