Director de Caballeros se reunió con Comité Central Israelita tras críticas a parodia considerada antisemita

Sánchez indicó que salió de la reunión con un gran aprendizaje en la que hubo entendimiento. y según él, desde la comunidad judía le dijeron que no querían modificaciones. Por tanto, Caballeros seguirá con el mismo texto, bajo el argumento que el reglamento del concurso no les permite realizar cambios. “Yo, siento que no estamos haciendo ofensivo”, sostuvo. “Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo”, agregó.