Directivos de Frigorífico Tacuarembó se reúnen este miércoles con el intendente en busca de revertir situación que afecta a trabajadores

Directivos del Frigorífico Tacuarembó se reunirán este miércoles con el intendente Wilson Ezquerra en busca de revertir la situación que afecta a todos los trabajadores de la planta.

Wilson Ezquerra dijo a Subrayado que la situación les preocupa a todos y que la idea de reunión es conocer de primera mano y colaborar.

"Es una preocupación social, son muchos puestos de trabajo, la inestabilidad laboral, (...) esperemos que esto se puede dilucidar y revertir pronto por el bien de los funcionarios, por el bien de la empresa y por el bien de la sociedad toda", indicó.

Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo que la falta de competitividad afecta al sector cárnico.

"Estamos como anestesiados y como los precios son muy buenos no trabajamos todos los temas de competividad que deberíamos trabajar. Lo que nosotros decimos es ahora, ahora cuando los precios son buenos, cuando la demanda es alta es cuando tenés una chance más factible de trabajar sobre tema de competividad que cuando la cosa se complica", explicó.

Y agregó: "Tenemos ausentismo laboral en la industria frigorífica del 30%, es inadmisible. En ningún lugar del mundo la industria frigorífica tiene un 30% de ausentismo laboral. ¿Cómo vamos a competir con eso?".

Los diputados del departamento de diferentes partidos políticos están sorprendidos por la situación de frigorífico y destacaron que esta situación influye en el ánimo de la comunidad.