RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMISIÓN PERMANENTE

Diputado Abdala pedirá llamar a sala al ministro Carlos Negro para informar sobre la situación de la seguridad

"El tema de la seguridad es un tema de enorme importancia y consideramos que hay que darle estado parlamentario en forma permanente", afirmó el legislador nacionalista.

abdala-citacion-carlos-negros-comision-permanente

"El tema de la seguridad es un tema de enorme importancia y consideramos que hay que darle estado parlamentario en forma permanente", afirmó el legislador nacionalista. "El Parlamento debe hacer un seguimiento estrecho del tema de la seguridad", agregó.

Abdala sostuvo que el llamado a sala a Negro se justifica por la ocurrencia de siete homicidios en 48 horas, cinco en Montevideo, en la primera semana del año. "Estamos en una suerte de escalada o de ola de violencia, que es frecuente que ocurra en épocas de las fiestas", aseguró. "La violencia crece en la sociedad. Por lo tanto, el ministro tiene que venir, hacerse cargo, hablar del tema seguridad", acotó.

Gabriela Valverde en Arriba gente, Canal 10.
Seguí leyendo

"Es un fenómeno que se da en estas épocas" y "la violencia se ha incrementado", dice subsecretaria de Interior sobre homicidios

El diputado nacionalista aguarda que Negro concurra al Parlamento y dé los datos de la criminalidad sobre los principales delitos cometidos en 2025. Abdala apuntó a "señales contradictorias, confusas que hay dentro del Poder Ejecutivo" sobre disposiciones de la LUC referidas a la seguridad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

Te puede interesar

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
Retiran del mercado una fórmula para bebé por posible presencia de la toxina Cereulida
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
Uruguay en OEA: La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo video
REPRESENTANTE PERMANENTE, EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Dejá tu comentario