Diputado Abdala pedirá llamar a sala al ministro Carlos Negro para informar sobre la situación de la seguridad

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, pedirá este miércoles llamar a sala a la Comisión Permanente al ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad en el país.

"El tema de la seguridad es un tema de enorme importancia y consideramos que hay que darle estado parlamentario en forma permanente", afirmó el legislador nacionalista. "El Parlamento debe hacer un seguimiento estrecho del tema de la seguridad", agregó.

Abdala sostuvo que el llamado a sala a Negro se justifica por la ocurrencia de siete homicidios en 48 horas, cinco en Montevideo, en la primera semana del año. "Estamos en una suerte de escalada o de ola de violencia, que es frecuente que ocurra en épocas de las fiestas", aseguró. "La violencia crece en la sociedad. Por lo tanto, el ministro tiene que venir, hacerse cargo, hablar del tema seguridad", acotó.

El diputado nacionalista aguarda que Negro concurra al Parlamento y dé los datos de la criminalidad sobre los principales delitos cometidos en 2025. Abdala apuntó a "señales contradictorias, confusas que hay dentro del Poder Ejecutivo" sobre disposiciones de la LUC referidas a la seguridad.