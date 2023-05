Diputada Cecilia Cairo: "No es cierto que un ministro tenga un cupo personal" para adjudicar viviendas

Además, la ex coordinadora del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda negó que el ministro tenga un cupo reservado de viviendas para adjudicar de forma directa y discrecional.

“Es terrible. A mi no me surge ninguna otra palabra y digo por qué. Porque la ministra tuvo una reunión en Presidencia e hizo declaraciones a la prensa. Esas declaraciones son tremendas. Primero porque no es cierto que un ministro tenga un cupo personal para definir quiénes son los que van a ser adjudicatarios (de una vivienda)”, dijo Cairo a Subrayado este jueves.