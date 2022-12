Diego Godín dijo que la FIFA y el arbitraje le han dado "bastantes palos" a Uruguay

“Todos lo vimos. Todos vieron la jugada polémica de los penales, que fueron penales. Eso por más que lloremos, protestemos, ahora no vamos a cambiar el resultado, pero sí duele que no hayan tenido el criterio que se viene mostrando en el Mundial para cobrar dos penales, uno clarísimo, el otro clave para mí también”, explicó.

Además, cuestionó “bastantes palos de parte de la FIFA y el arbitraje. Extraña que en un partido definitorio, como una final, como era hoy, jugando una cosa tan importante, que por lo menos nos pongan árbitros de prestigio. Árbitros que tengan el roce internacional y que estén preparados para momentos así, con decisiones importantes como las de hoy”.

Manifestó “el dolor de que no se pudo lograr la clasificación, pero con la tranquilidad de que lo entregamos todo, que hicimos lo que teníamos que hacer. Uruguay ganó y el trabajo nuestro hicimos y el grupo se entregó en tiempo y alma para conseguir el objetivo. No se pudo, pero ganamos el partido y no hay reproche”.