Día de Muertos: cada vez son menos los montevideanos que se acercan a los cementerios el 2 de noviembre

"Tengo que venir porque siento de venir", dijo una mujer que estaba este domingo en el Cementerio del Buceo para llevarle flores a sus padres.

cementerio-del-buceo

En Montevideo los cementerios del Cerro y Paso Molino abrieron de 8 a 16 horas y los del Norte, Central y Buceo de 8 a 17 horas. Quiénes concurrieron contaron a Subrayado la importancia de visitar a los seres queridos el 2 de noviembre.

"Un día muy especial, porque tengo a mis dos padres acá", dijo una mujer que llevó flores a su familia: "Tengo que venir porque siento de venir".

"Lo veo muy desolado, no viene gente como antes", sostuvo sobre la sensación que le dejó el paso por el cementerio este domingo. De tarde va con su pareja al Cementerio del Norte.

"A los muertos nuestros los recordamos todo el año, pero hoy, por ser el día de los muertos, venimos a hacer un trabajo especial con mi hijo. Tres generaciones ya, casi cuatro, que estamos acá", indicó un hombre que contó que van al cementerio entre tres y cuatro veces al año.

Algunos grupos de jóvenes católicos también recorrieron los cementerios para brindar contención y acompañar.

La venta de flores para el día de los difuntos cayó considerablemente. Según los comerciantes, la cremación y el esparcir las cenizas en otros lados son algunas de las causas.

"Cada año merma la venta", dijo una de las vendedoras. "Cada vez se entierra menos, la gente tira las cenizas, entonces cada vez hay menos entierros, menos todo. Aparte, tenemos una competencia muy desigual, de gente que puestos, frente a nosotras que estamos todo el año y pagamos impuesto y alquiler. Que no debería ser, pero es así", sostuvo.

FLORISTAS CEMENTERIOS

