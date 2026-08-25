"Evidentemente es un hecho poco casual", dijo Alejandro Sánchez sobre el asalto al BROU de Pando

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado este martes en rueda de prensa sobre el asalto millonario al Banco República (BROU) de Pando, en Canelones.

“La Policía está trabajando, nosotros apostamos al profesionalismo de la Policía”, dijo Sánchez en primera instancia, y agregó luego: “Evidentemente es un hecho poco casual, y en función de esto se está investigando y la Policía está actuando”.

“La seguridad pública es un gran problema de Uruguay de los últimos 30 años, hay que trabajar con mucho más ahínco para resolver estos problemas de la seguridad que tiene el Uruguay”, apuntó.

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