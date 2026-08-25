El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado este martes en rueda de prensa sobre el asalto millonario al Banco República (BROU) de Pando, en Canelones.
"Evidentemente es un hecho poco casual", dijo Alejandro Sánchez sobre el asalto al BROU de Pando
El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado este martes por la prensa sobre el asalto millonario al BROU de Pando. “Apostamos al profesionalismo de la Policía”, agregó.
“La Policía está trabajando, nosotros apostamos al profesionalismo de la Policía”, dijo Sánchez en primera instancia, y agregó luego: “Evidentemente es un hecho poco casual, y en función de esto se está investigando y la Policía está actuando”.
“La seguridad pública es un gran problema de Uruguay de los últimos 30 años, hay que trabajar con mucho más ahínco para resolver estos problemas de la seguridad que tiene el Uruguay”, apuntó.
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Según la información primaria del lunes a la tarde, confirmada este martes por autoridades del banco, la cifra robada fue de 70 mil dólares, 90 mil euros y 10 millones de pesos.
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