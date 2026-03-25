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ataque a tiros

Detienen en México a un estudiante de 15 años por el asesinato de dos maestras

Las víctimas tenían 36 y 37 años. Al adolescente le incautaron un fusil calibre 5,56, además de un cargador y más de 40 cartuchos.

Foto: AFP.

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Un estudiante de 15 años fue detenido en el estado mexicano de Michoacán señalado de asesinar a tiros a dos maestras en una escuela, informaron este martes las autoridades.

La balacera ocurrió en una escuela preparatoria privada, donde policías estatales y municipales hallaron sin vida a dos maestras de 36 y 37 años, luego de responder a reportes sobre disparos de arma de fuego.

Los policías detuvieron a un alumno y le incautaron un fusil calibre 5,56, además de un cargador y más de 40 cartuchos útiles.

AFP
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El estudiante "atenta contra la vida de dos maestras, mueren dos de ellas", dijo el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, al ser consultado por periodistas.

En la red social Instagram se publicó en la madrugada del martes un video que muestra a un joven, con las características físicas y la vestimenta del estudiante detenido, portando un fusil frente a un espejo. Sin embargo, la fiscalía estatal aún no ha confirmado si la cuenta que difundió la grabación pertenece al alumno.

El video del adolescente estaba acompañado por otra secuencia con mensajes vinculados al movimiento "incel", abreviación inglesa de "célibes involuntarios".

Este movimiento promueve en internet el odio hacia las mujeres, y hombres ligados a él han reivindicado en el pasado ataques mortales en el mundo.

Michoacán, con costa en el Pacífico y un territorio del tamaño de Costa Rica, es sacudido desde hace décadas por la violencia del crimen organizado. Y, en general, México es golpeado desde hace dos décadas por la violencia ligada al narcotráfico, pero los tiroteos en escuelas son inusuales, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos.

FUENTE: AFP.

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