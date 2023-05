“Parte de saber escuchar, aún no coincidiendo, es la base más importante para cualquier instancia de diálogo. Aún no coincidiendo con muchas de las cosa que se dijeron acá, pero venir a escuchar me parece un acto de respeto y tolerancia”, dijo Delgado en rueda de prensa ni bien terminó el acto que tuvo al presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala como orador central.