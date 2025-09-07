Delgado sobre caso Morosini: "El PN se solidariza con la madre de los dos chiquitos; nos condiciona como partido a colaborar"

Los blancos llegaron este domingo a Masoller tras realizar la tradicional cabalgata para rendir homenaje a su caudillo Aparicio Saravia.

En su discurso, el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional , Álvaro Delgado , se refirió al caso de violencia vicaria ocurrido en las últimas horas.

"El Partido Nacional se solidariza con la madre de los dos chiquitos que asesinaron ahí cerca de Soriano, en un episodio más de violencia vicaria intrafamiliar que nos interpela como sociedad y nos condiciona como partido a colaborar, a trabajar en estos temas y cada vez con mayor compromiso".

Y agregó: "Yo no quería dejar pasar esta situación sin hacer referencia a esto y dándole un fuerte aplauso a esa madre desolada de un partido comprometido a trabajar en estas causas".

Homenaje al caudillo y crítica al gobierno

"Qué lindo ser blanco!", expresó Delgado dirigiéndose a los presentes reunidos en Masoller. Y agregó: "Venir a Masoller es venir a asumir un compromiso, venir a Masoller es un acto de fe, de redobla la fe con valores y con principios".

El dirigente manifestó que el Partido Nacional es el elemento más lindo para defender los valores que nos diferencian y que es oposición y gestión, propuesta y territorio.

"Orgullosos de lo que hicimos como gobierno, orgullosos de la tarea que tenemos por delante (...) somos el partido con más territorialidad en todo el Uruguay y eso nos genera una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad".

Y añadió: "Nosotros vamos a ser defensores de lo que conquistamos, porque nuestro gobierno dejó un mejor país que el 2019. El 24 es un país mejor que el 2019 y si algunas cosas se piensan hacer es porque dejamos un piso muy sólido de hierro para avanzar en el desarrollo".

Delgado señaló al expresidente Luis Lacalle Pou y le dijo que lo extrañan. "Homenajeamos una tarea del gobierno con aciertos, con errores, pero sobretodo comprometido con haber dejado un país mucho mejor del que agarró".

El presidente del Directorio sostuvo que el gobierno de la coalición fue descentralizador que tuvo un shock de infraestructura por sobretodas las cosas en el interior y recordó el proyecto de saneamiento para 61 localidades que abarca a 195 mil uruguayos.

"Este gobierno está a punto de cancelarlo o recortarlo. Nos van a tener a nosotros enfrente defendiendo en este caso la igualdad de oportunidades".