Defensa de Charles Carrera recusó a la fiscal que pidió desafuero; aseguró que no siguió lineamientos de Fiscalía

El exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera , y su defensa recusaron a Silvia Porteiro, fiscal del caso que pidió su desafuero como senador para imputarlo en una causa que luego no lo hizo.

Juan Manuel González Rossi dijo a Subrayado que la defensa le solicitó primero a la fiscal de Corte la recusación de la fiscal del caso y posteriormente, que adopte como medida cautelar "una medida de no innovar que, hasta tanto se resuelva esa solicitud de recusación, hasta tanto la fiscal de Corte determine si existen elementos que justifican su apartamiento del caso, mientras tanto que no se disponga nada en esta carpeta investigativa, que no se avance".