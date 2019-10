En el programa "No toquen nada" de DelSol dijo que "hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”.

Este viernes, Ernesto Murro, ministro de Trabajo comentó que “Las declaraciones de la economista Arbeleche y el senador Luis Lacalle Pou respecto al tema del grado inversor me llaman mucho la atención”.

“Decir que por influencia de un partido político las calificadoras más importantes del mundo, como son las cinco que le han dado y mantenido el grado inversor a Uruguay, factor necesario para que puedan seguir viniendo inversiones y el país pueda seguir desarrollándose, francamente llama mucho la atención”, agregó en declaraciones hechas mientras se encontraba en el conversatorio sobre el futuro del trabajo que se llevó a cabo en la colonia Raigón de San José.

Para el ministro “son cosas que no le hacen bien al país”.