Cuba continúa en apagón total y las autoridades intentan reparar el sistema eléctrico nacional

"Empresa Eléctrica informa que hoy a las 6:15 am se produjo nuevamente la desconexión total del sistema electroenergético nacional", señaló el portal de noticias Cubadebate, sin precisar detalles.

El anunció de este sábado de la UNE cayó como un balde de agua fría sobre muchos cubanos que apenas pudieron dormir con el corte de luz.

"Este apagón le complica muchísimo la vida a los cubanos. La situación es bien difícil, pero yo intento mantener la calma, porque ya es demasiado estrés en este país para todo", declaró a la AFP Yaima Valladares, una bailarina de 28 años.

El ama de casa Isabel Rodríguez, de 72, se queja de que no pudo dormir en toda la noche por el calor. "Cómo no se nos va a enredar la vida, si no tenemos nada, ni los motores del agua pueden ponerse", dijo.

El presidente Miguel Díaz-Canel, que ha dicho que Cuba atraviesa una "emergencia energética", realizó por la noche del viernes una reunión de supervisión en la que prometió que "no habrá descanso" hasta restablecer "totalmente el servicio" en la isla, de 10 millones de habitantes.

Más temprano, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas habían anunciado que todo el país había quedado "sin energía" eléctrica a partir de la 11H00 locales (15H00 GMT), tras la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla y ubicada en la occidental provincia de Matanzas.

Al amanecer, la mayoría de los barrios de la capital cubana, de dos millones de habitantes, continuaban sin servicio de electricidad, constató un fotógrafo de la AFP. Solo hoteles, hospitales y algunas casas particulares que cuenten con pequeñas plantas propias de generación tenían electricidad.

En la primera noche totalmente a oscuras de La Habana, muchas familias salieron a los bulevares para refrescarse.

"Estamos conviviendo ahora mismo con una situación fatal con este apagón", dijo a AFP, al borde de las lágrimas, Betsabé Valdés, una trabajadora independiente de 40 años, con su sobrina de un año en brazos, quejándose de no tener tampoco gas y de que la comida se les ha descompuesto por falta de refrigeración.

El jueves, Díaz-Canel dijo que la crisis obedece a la dificultad para comprar el combustible que necesita su sistema eléctrico, debido al embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

- "Esto es aberrante" -

El gobierno anunció el jueves la paralización de las actividades laborales estatales, entre otras medidas para enfrentar la crisis que en las últimas semanas ha dejado a la población de varias provincias hasta 20 horas sin luz en un día.

"Esto es aberrante", dijo a la AFP Eloy Font, un retirado de 80 años que vive en Centro Habana. "Esto demuestra la fragilidad que tiene el sistema eléctrico nuestro (...) no hay reserva, no hay con qué mantener a este país, estamos viviendo al día", lamentó.

Los cubanos sufren desde hace tres meses prolongados apagones, con un déficit de hasta el 30% en la cobertura nacional. Y el jueves llegó al 50%.

- "Ruina energética" -

En la isla, la electricidad se genera a través de ocho desgastadas termoeléctricas que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de varias plantas flotantes -que el gobierno renta a empresas turcas- y grupos electrógenos.

En su mayoría, esta infraestructura requiere de combustible para funcionar.

Con escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y apagones crónicos que limitan el desarrollo de las actividades productivas, Cuba enfrenta su peor crisis económica en tres décadas.

Los apagones fueron uno de los detonantes de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Según la tolerada prensa independiente local, decenas de personas se manifestaron en la semana en las provincias de Sancti Spíritus (centro) y Holguín (noreste) por los largos apagones.

En 2023, la isla se recuperó de los cotidianos cortes eléctricos que experimentó en casi todo 2022. En septiembre de ese año hubo otro apagón generalizado, tras el paso del huracán Ian.

