Crisis en Reino Unido: Liz Truss echa a ministro de Economía

“Me has pedido que me aparte como Ministro de Economía. He aceptado”, dijo Kwarteng en una carta que publicó en Twitter.

“Cuando me pediste que fuera Ministro, lo hice con pleno conocimiento de que la situación a la que nos enfrentábamos era increíblemente difícil, con la subida de los tipos de interés mundiales y de los precios de la energía”, escribió Kwarteng.

El ex ministro de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt será anunciado como el nuevo ministro de Economía.

En medio de la crisis, los diputados conservadores dieron a Liz Truss un plazo de 17 días para salvar su puesto como primera ministra del Reino Unido.

El despido de Kwarteng coincidió con la creciente presión que afronta Liz Truss también por parte de diputados tories para modificar o revertir algunas de las medidas de su programa económico.

El plan fiscal anunciado a finales de septiembre desplomó la libra esterlina frente al dólar estadounidense y disparó el costo de la deuda de Reino Unido a largo plazo.

Los medios especulaban esta semana con que el Gobierno evalúa dar marcha atrás en algunos de sus planes y cancelar parte del recorte del impuesto de sociedades programado para los próximos años.