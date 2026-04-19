Cosse dijo que no tiene posición sobre regular redes, pero planteó poner "algún límite" a dueños de las plataformas

Carolina Cosse dijo que no tiene una posición definida sobre la regulación de redes sociales, aunque sostuvo que “algún límite hay que ponerles a los dueños de las plataformas”.

“Es un tema complejo que requiere una profunda discusión porque yo me debato entre una cosa y otra; no tengo una posición definida, pero tengo dudas”, dijo.

Cosse planteó que la violencia no surgió con las redes sociales y remarcó la importancia de la educación. “Una ciudadanía educada y culta es más inmune a la violencia y a la agresividad. Las redes sociales no existían y ya existían cosas terribles en el mundo; las redes no trajeron la violencia”, señaló.

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También indicó que es necesario analizar el impacto de la inteligencia artificial y abrir el debate. “Hay que hacer algo con la inteligencia artificial. Hay que hacer una profunda reflexión. Hay muchas cosas que tenemos que escuchar, quiero escuchar a los docentes”, agregó.

“La humanidad toda está de atrás en esto. Pasan cosas terribles en países muy desarrollados. Uruguay va a hacer las cosas a la uruguaya. Vamos a estudiar, es inevitable formarse para tener una interlocución con la ciudadanía”, concluyó.

Cosse habló este domingo en la Playa de la Agraciada, en Soriano, donde asistió por el aniversario del Desembarco de los 33 Orientales este 19 de abril.