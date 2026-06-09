Un hombre de 34 años se encuentra en grave estado, internado en el Hospital Pasteur, luego de ser baleado en la cabeza, en la mañana de este martes.
Un hombre está grave tras ser baleado en la cabeza en la Cruz de Carrasco
Ocurrió en la mañana de este martes. La víctima de 34 años fue ingresada en grave estado al Hospital Pasteur.
La víctima estaba dentro de una casa deshabitada, ubicada en Antonio Pereira y Oncativo, que funciona como “achique” para el consumo de drogas.
Fuentes policiales dijeron a Subrayado que dentro de la edificación fue hallado un casquillo de bala.
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En tanto, el hombre tiene un antecedente penal por rapiña.
Por la gravedad de la lesión, la investigación fue asumida por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
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