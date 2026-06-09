Un hombre está grave tras ser baleado en la cabeza en la Cruz de Carrasco

La víctima estaba en una casa deshabitada, un "achique".

Un hombre de 34 años se encuentra en grave estado, internado en el Hospital Pasteur, luego de ser baleado en la cabeza, en la mañana de este martes.

La víctima estaba dentro de una casa deshabitada, ubicada en Antonio Pereira y Oncativo, que funciona como “achique” para el consumo de drogas.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que dentro de la edificación fue hallado un casquillo de bala.

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En tanto, el hombre tiene un antecedente penal por rapiña.

Por la gravedad de la lesión, la investigación fue asumida por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.