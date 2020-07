"Coronavirus creó manto de silencio" en la coalición multicolor, dijo Botinelli

El tema elección de la presidencia del BID; lo que hay es una clara diferencia en votar al candidato de Trump rompiendo la tradición de que siempre fue un latinoamericano El tema elección de la presidencia del BID; lo que hay es una clara diferencia en votar al candidato de Trump rompiendo la tradición de que siempre fue un latinoamericano

Dijo que esta decisión tiene el rechazo inequívoco del Partido Colorado, expresado por Talvi y por Sanguinetti en un manifiesto realizado con otros ex presidentes de la región, lo que marca que no se trata de una discrepancia menor y que no es un detalle de política interna.

El presidente insiste en esta línea, lo cual le da una impronta totalmente presidencial al gobierno, y aclaremos, mientras los socios lo permitan, funciona El presidente insiste en esta línea, lo cual le da una impronta totalmente presidencial al gobierno, y aclaremos, mientras los socios lo permitan, funciona

Botinelli aclaró que este es el primer corto circuito en la coalición, pero que el objetivo de los partidos que la componen es hacer que funcione.

Dijo que, en cierto modo, el gobierno recién empieza en cuanto a juego político, porque la emergencia sanitaria creó un “manto de silencio”, con el que todos debimos comprometernos, por lo que recién ahora aparecieron “algunos chisporroteos”.

Más que la salida de Talvi, es esta advertencia que hace Sanguinetti, porque se sabe que es un hombre muy prudente que cuando dice algo, no es algo que se le ocurrió Más que la salida de Talvi, es esta advertencia que hace Sanguinetti, porque se sabe que es un hombre muy prudente que cuando dice algo, no es algo que se le ocurrió

Sanguinetti en las últimas horas publicó un Twitter donde decía textualmente: “el Partido Nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco sino, como ha dicho el presidente reiteradamente, multicolor. Los demás partidos mantenemos nuestros perfiles aunque sin intransigencias.”