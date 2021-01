El martes a las 22:30 horas el ex de Carolina Escudero se presentó en la seccional 11 de San Ramón y denunció la desaparición de la mujer.

48 horas después y tras ser indagado, el hombre se quitó la vida en el tambo donde trabajaba. Su cuerpo fue encontrado por su patrón en el kilómetro 2 de la ruta 63.

En el lugar, la Policía ubicó un rifle y ropa con sangre que podría ser de la mujer desaparecida.

Las versiones que dio el ex antes de matarse fueron contradictorias. Sostuvo que Carolina se presentó en su lugar de trabajo intentando recomponer la relación que había finalizado el 31 de diciembre y que luego no la vio más. También dijo que después estuvo con ella en la localidad de Chamizo, en Florida. Por eso, la Policía realiza tareas de rastrillaje por tierra y aire tanto en San Ramón como en Chamizo en busca de la joven.

Antes de quitarse la vida, el ex de Carolina dejó una carta en el tambo donde escribió que él no tenía nada que ver con lo sucedido y que lo iban a acusar de algo que no había hecho.