El Museo del carnaval es sede del Conasamba (Congreso nacional de escuelas de samba) que por primera vez salió de Brasil, y se realiza durante el fin de semana en Montevideo.
Congreso nacional de escuelas de Samba de Brasil en el Museo del carnaval
El domingo continúa el congreso con entrada gratuita y una amplia propuesta de actividades.
Cuenta con la presencia de congresistas y referentes del samba de Brasil, quienes son parte de las mesas de debate donde se abordan temas relacionados con el carnaval, el samba, su gestión, cultura, historia y futuro.
Reúne a referentes, dirigentes, artistas y congresistas del mundo del samba.
Distintos integrantes de escuelas de samba de nuestro país valoraron esta actividad con directivos y referentes del carnaval brasileño generando un ámbito no solo de intercambio, sino de aprendizaje.
La entrada al evento es gratuita.
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