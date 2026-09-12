Congreso nacional de escuelas de Samba de Brasil en el Museo del carnaval

El Museo del carnaval es sede del Conasamba (Congreso nacional de escuelas de samba) que por primera vez salió de Brasil, y se realiza durante el fin de semana en Montevideo.

Cuenta con la presencia de congresistas y referentes del samba de Brasil, quienes son parte de las mesas de debate donde se abordan temas relacionados con el carnaval, el samba, su gestión, cultura, historia y futuro.

Reúne a referentes, dirigentes, artistas y congresistas del mundo del samba.

Distintos integrantes de escuelas de samba de nuestro país valoraron esta actividad con directivos y referentes del carnaval brasileño generando un ámbito no solo de intercambio, sino de aprendizaje.

La entrada al evento es gratuita.