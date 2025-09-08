RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA 90 AÑOS

Congoja en la comunidad artística por la muerte de Yamandú Marichal, creador de los Premios Florencio

El periodista, escritor y crítico teatral uruguayo tenía 90 años. Fue uno de los que en 1962 decidió crear un galardón para el teatro nacional.

yamandu-marichal-muerte

Una gran pérdida para el teatro uruguayo. Este lunes, falleció Yamandú Marichal, pionero de la crítica y creador de los Premios Florencio.

El periodista, escritor y crítico teatral uruguayo tenía 90 años.

Al conocerse esta mañana la noticia de su partida, la comunidad artística se mostró muy conmovida.

Tanto institucionalmente como individualmente, era unánime el sentir de congoja por su muerte, a la vez que se destacaba su don de gente y su respeto y entrega para con su profesión.

Marichal fue uno de los que en 1962, decidieron crear un galardón para el teatro nacional. Él mismo manifestó que se sentía parte de un ambiente que estaba necesitando reconocimiento, así fue que propuso los Premios Florencio.

Integró la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, quienes en 2022 le dieron una distinción, a 60 años de la creación del premio.

También en 2024, el colectivo de críticos independientes, reconoció la importancia de su labor a través de la entrega de una mención “Ruben Castillo”.

Marichal fue además conductor de televisión en Canal 10, en el ciclo "Detrás de la pantalla" junto a Jackie Rodríguez Stratta.

