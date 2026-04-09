RECIBÍ EL NEWSLETTER
AIGUÁ.MALDONADO

Condenaron a joven de 19 años que robó plantas de marihuana de club cannábico cuyo valor superó los $60.000

El joven fue detenido en un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Aiguá; el robo ocurrió en la madrugada del 2 de abril.

planta-cannabis-farmacia-formulas-magistrales

El joven de 19 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado; la pena 12 meses de prisión fue sustituida por un régimen mixto, por lo que cumplirá 3 meses de prisión efectiva y libertad a prueba por 9 meses en los que deberá fijar domicilio, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse en la seccional policial más cercana a su domicilio una vez por semana y realizaron tareas comunitarias un día a la semana durante 2 horas.

El caso

fueron detenidos 4 delincuentes con notificacion roja de interpol por varios delitos
Seguí leyendo

Fueron detenidos 4 delincuentes con notificación roja de Interpol por varios delitos

El pasado jueves 2 de abril en horas de la madrugada, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un hurto ocurrido en un club cannábico ubicado sobre ruta 39, jurisdicción de la Seccional 8.ª de la ciudad de Aiguá.

Efectivos llegaron al lugar y entrevistaron al damnificado quien manifestó que dos hombres habían ingresado a su predio y se habían llevado varias plantas de cannabis, valuadas en aproximadamente $ 64.000, dándose a la fuga en un vehículo.

Posteriormente, Policía Caminera interceptó en jurisdicción del departamento de Lavalleja, un auto que trasladaba plantas de cannabis.

En el vehículo se desplazaban tres personas, dos de ellos se dieron a la fuga, mientras que el restante fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional III, en coordinación con Policía Científica y el Departamento Antidrogas de Lavalleja, logró establecer la identidad de uno de los posibles autores del hurto.

La fiscal letrada de 2.º Turno, solicitó una orden de allanamiento y detención, por lo que 7 de abril personal del Área de Investigaciones de Maldonado, en conjunto con efectivos de la Guardia Republicana y del Grupo de Reserva Táctica de Minas, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Intendente Amilivia, de la ciudad de Minas, logrando la detención de un joven de 19 años de iniciales A.R.C de 19 años de edad, sin antecedentes penales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
tránsito en el centro

Ya está cortada 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
LA DEFENSA APELARÁ EL FALLO

Hermana de Moisés: "Hoy lo condenan a 12 años por llevar la sangre de él y un padre que abusa deja de ser tu padre"
EN 25 de Mayo esquina Ituzaingó

Homicidio en Ciudad Vieja: apuñalaron a un hombre que antes había herido a un joven en plaza Independencia
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a "no descuidarse porque todavía los vientos siguen bastante fuertes" y anunció bajas temperaturas

Te puede interesar

Militar que argumentó sexomnia para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído
Policiales

Militar que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído
Ministro Carlos Negro en la interpelación. Foto: FocoUy video
"BAJA GENERAL DE 7% EN LOS DELITOS"

Carlos Negro dio cifras del primer trimestre: "Los homicidios caen 9,2%, un descenso histórico desde el fin de la pandemia"
Ministerio de Salud Pública no exigirá receta para comprar paracetamol de 500 g o más video
MSP

Ministerio de Salud Pública no exigirá receta para comprar paracetamol de 500 g o más

Dejá tu comentario