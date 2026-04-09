Condenaron a joven de 19 años que robó plantas de marihuana de club cannábico cuyo valor superó los $60.000

Condenaron a un joven que robó plantas de marihuana de club cannábico de Aiguá cuyo valor oscila en los $ 64.000.

El joven de 19 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado; la pena 12 meses de prisión fue sustituida por un régimen mixto, por lo que cumplirá 3 meses de prisión efectiva y libertad a prueba por 9 meses en los que deberá fijar domicilio, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse en la seccional policial más cercana a su domicilio una vez por semana y realizaron tareas comunitarias un día a la semana durante 2 horas.

El pasado jueves 2 de abril en horas de la madrugada, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un hurto ocurrido en un club cannábico ubicado sobre ruta 39, jurisdicción de la Seccional 8.ª de la ciudad de Aiguá.

Efectivos llegaron al lugar y entrevistaron al damnificado quien manifestó que dos hombres habían ingresado a su predio y se habían llevado varias plantas de cannabis, valuadas en aproximadamente $ 64.000, dándose a la fuga en un vehículo.

Posteriormente, Policía Caminera interceptó en jurisdicción del departamento de Lavalleja, un auto que trasladaba plantas de cannabis.

En el vehículo se desplazaban tres personas, dos de ellos se dieron a la fuga, mientras que el restante fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional III, en coordinación con Policía Científica y el Departamento Antidrogas de Lavalleja, logró establecer la identidad de uno de los posibles autores del hurto.

La fiscal letrada de 2.º Turno, solicitó una orden de allanamiento y detención, por lo que 7 de abril personal del Área de Investigaciones de Maldonado, en conjunto con efectivos de la Guardia Republicana y del Grupo de Reserva Táctica de Minas, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Intendente Amilivia, de la ciudad de Minas, logrando la detención de un joven de 19 años de iniciales A.R.C de 19 años de edad, sin antecedentes penales.