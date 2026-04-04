RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEGUSTACIÓN

Con la película "Zootopia" como inspiración, el Enjoy elaboró más de 200 huevos de Pascua

Este año la temática elegida fue la película “Zootopia” y hay un huevo de pascua gigante exhibido en el restaurante Las Brisas del hotel.

huevo

En las víspera de pascuas, el Hotel Enjoy sorprende con la elaboración artística de huevos, preparándose para el domingo de Pascua donde la propuesta del hotel incluye una degustación de huevos de chocolate artesanales.

Este año la temática elegida fue la película “Zootopia” y se elaboraron más de 200 huevos de pascua, muchos de ellos de gran tamaño.

Se elaboraron 100 huevos de Pascua de un kilo, 120 de medio kilo y un huevo de pascua gigante, que está exhibido en el restaurante Las Brisas del hotel.

cardenal sturla presidio misa de pascua: jesus viene a nuestro encuentro a decirnos que el mal no tiene la ultima palabra
Seguí leyendo

Cardenal Sturla presidió misa de Pascua: "Jesús viene a nuestro encuentro a decirnos que el mal no tiene la última palabra"

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
ANTE FISCALÍA

Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
rural del prado

Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo

Te puede interesar

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud video
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón video
BARBATO Y MERCEDES

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado video
PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado

Dejá tu comentario