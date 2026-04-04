En las víspera de pascuas, el Hotel Enjoy sorprende con la elaboración artística de huevos, preparándose para el domingo de Pascua donde la propuesta del hotel incluye una degustación de huevos de chocolate artesanales.
Con la película "Zootopia" como inspiración, el Enjoy elaboró más de 200 huevos de Pascua
Este año la temática elegida fue la película “Zootopia” y hay un huevo de pascua gigante exhibido en el restaurante Las Brisas del hotel.
Este año la temática elegida fue la película “Zootopia” y se elaboraron más de 200 huevos de pascua, muchos de ellos de gran tamaño.
Se elaboraron 100 huevos de Pascua de un kilo, 120 de medio kilo y un huevo de pascua gigante, que está exhibido en el restaurante Las Brisas del hotel.
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