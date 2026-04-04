Con la película "Zootopia" como inspiración, el Enjoy elaboró más de 200 huevos de Pascua

En las víspera de pascuas, el Hotel Enjoy sorprende con la elaboración artística de huevos, preparándose para el domingo de Pascua donde la propuesta del hotel incluye una degustación de huevos de chocolate artesanales.

Este año la temática elegida fue la película “Zootopia” y se elaboraron más de 200 huevos de pascua, muchos de ellos de gran tamaño.

Se elaboraron 100 huevos de Pascua de un kilo, 120 de medio kilo y un huevo de pascua gigante, que está exhibido en el restaurante Las Brisas del hotel.

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