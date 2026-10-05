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GRAN PARQUE CENTRAL

Con gol de Tomás Viera, Nacional vence a Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura

El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Antonio García.

Foco Uy

Foco Uy

Nacional recibe a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Clausura.

Para los dirigidos por Daniel Carreño esta es la última chance de meterse en la carrera por el Clausura, mientras que para el Ciudadano es la oportunidad de llegar a la cima y acercarse a Peñarol en la Tabla Anual.

Nacional está séptimo en la Tabla Anual con 49 unidades; en la Tabla del Clausura también está séptimo con 14.

Maxi Gómez festeja gol de Nacional. Foto: archivo FocoUy
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Nacional le ganó a Cerro Largo de visitante 2 a 0, con goles de Tiziano Correa y Maxi Gómez

El encuentro es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Antonio García.

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