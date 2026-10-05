Con gol de Tomás Viera, Nacional vence a Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura

Foco Uy

Nacional recibe a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Clausura.

Para los dirigidos por Daniel Carreño esta es la última chance de meterse en la carrera por el Clausura, mientras que para el Ciudadano es la oportunidad de llegar a la cima y acercarse a Peñarol en la Tabla Anual.

Nacional está séptimo en la Tabla Anual con 49 unidades; en la Tabla del Clausura también está séptimo con 14.

El encuentro es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Antonio García.