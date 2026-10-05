Nacional recibe a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Clausura.
Con gol de Tomás Viera, Nacional vence a Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura
El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Antonio García.
Para los dirigidos por Daniel Carreño esta es la última chance de meterse en la carrera por el Clausura, mientras que para el Ciudadano es la oportunidad de llegar a la cima y acercarse a Peñarol en la Tabla Anual.
Nacional está séptimo en la Tabla Anual con 49 unidades; en la Tabla del Clausura también está séptimo con 14.
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Nacional le ganó a Cerro Largo de visitante 2 a 0, con goles de Tiziano Correa y Maxi Gómez
El encuentro es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Antonio García.
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