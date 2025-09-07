RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMPEÓN DEL SIGLO

Con gol de Leo Fernández, Peñarol derrotó 1-0 a Plaza Colonia y es líder del Torneo Clausura

En el palco del Campeón del Siglo estuvo presente Federico Valverde junto a su familia. "Siempre es espectacular estar cerca de la gente que me vio crecer", dijo.

El gol de los aurinegros fue convertido por Leonardo Fernández a los 54'. A pesar de haber sido un partido duro para el carbonero, logró llegar a la victoria con el potente remate del 10 y con las intervenciones del arquero Cortés que evitaron la caída del arco mirasol.

Los dirigidos por Sebastián Díaz tuvieron la chance clara de anotar tras un penal de Pedro Milans, pero Carrizo levantó el tiro que terminó pegando en el travesaño.

Sexta fecha: Peñarol recibe a Plaza Colonia este sábado y Nacional enfrenta a Racing el domingo

El Pata Blanca necesitado de unidades para salvarse de la zona de descenso, dejó escapar una posibilidad importante en el estadio Campeón del Siglo donde siempre complica al dueño de casa.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Aguirre sumaron tres puntos y son líderes de la Tabla del Clausura con 15 unidades. En la Tabla Anual, llegaron a 58, a solo un punto de su tradicional rival.

El encuentro estuvo arbitrado por Hernán Heras, mientras que el VAR estuvo a cargo de Jhonatan Fuentes.

En el palco del Campeón del Siglo dijo presente el delantero Federico Valverde junto a su familia.

"Siempre espectacular estar cerca de la gente que me vio crecer, que me vio iniciar mi carrera y siempre es un orgullo poder traer a mis hijos acá y que disfruten donde yo crecí".

