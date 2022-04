Comunicado de prensa de Business Wire: Sagemcom

- Un "sistema de cabecera (HES) multienergético y ampliable", que incorpora un sistema de gestión de claves (KMS) basado en un módulo de seguridad de hardware (HSM) que cumple con las normas de seguridad más avanzadas del sector y con todos los requisitos de seguridad de Suiza y del Groupe E.

- Un "sistema de gestión de datos de contadores (MDMS) basado en macrodatos" que incluye análisis, inteligencia empresarial y capacidades avanzadas de integración con el ecosistema IS de Groupe E, incluido SAP.

"Las soluciones digitales permiten recopilar, procesar y mejorar los datos de medición en redes cada vez más complejas", afirmó Eric RIEUL, director ejecutivo de Sagemcom Energy & Telecom. "Como empresa comprometida con su misión, Sagemcom está totalmente volcada con una transición energética limpia y sostenible. Como compartimos estos valores, estamos muy orgullosos de apoyar a Groupe E con nuestra solución integral de medición inteligente. Este proyecto a gran escala es el punto de partida para hacer realidad el sueño de las redes inteligentes en Suiza, así como de una asociación a largo plazo con Groupe E".

Además de los servicios de medición de contadores, el paquete de software SICONIA?(HES, MDMS) de Sagemcom permitirá a Groupe E avanzar y habilitar un amplio conjunto de servicios y casos de uso de la red inteligente, como la gestión de los recursos energéticos distribuidos (recursos energéticos renovables, puntos de carga de vehículos eléctricos, etc.), la mejora de los servicios de flexibilidad, la gestión del autoconsumo individual y agrupado, la mejora de la calidad del suministro y demás servicios orientados a la red. Con la digitalización de la red de baja tensión, Sagemcom y Groupe E se proponen mejorar aún más la gestión de la red con capacidades analíticas.

"El despliegue de contadores inteligentes significa un paso clave en el proceso de descarbonización. Como consecuencia, estamos convencidos de que Sagemcom es el mejor socio para ayudarnos a llevar a cabo nuestra misión y acompañar a nuestros clientes en su transición energética", comentó el Sr. Jacques MAURON, director ejecutivo de Groupe E.

En el marco de la oferta de servicios gestionados de Sagemcom, la solución se entregará a Groupe E en modo SaaS (software como servicio), ya que Sagemcom se encargará del alojamiento informático y la supervisión, la gestión de la seguridad y los servicios de soporte y mantenimiento para que Groupe E pueda centrarse en las operaciones comerciales propias de la solución.

Se trata de un proyecto que durará al menos ocho años y que abarcará las zonas de servicio de Groupe E en el cantón de Friburgo, Vaud y Neuchâtel.

Acerca de Sagemcom

Con las innovadoras soluciones diseñadas y construidas por nuestra gente, Sagemcom proporciona acceso a Internet de banda ancha, entretenimiento y suministro de energía gestionado al mayor número de personas en todo el mundo.

Como "empresa impulsada por una misión" desde enero de 2022, Sagemcom se asegura de que el diseño, la construcción y el uso de estas soluciones sean sostenibles y cumplan los compromisos medioambientales y sociales que comparten todos nuestros empleados, socios y partes interesadas.

En proceso de adquisición apalancada desde su escisión de Safran en 2008, el grupo Sagemcom entró en su cuarta adquisición financiada en 2019, con Charterhouse como accionista mayoritario. Sagemcom, que es en un 30 % propiedad de sus empleados, factura más de 2200 millones de euros, es líder mundial en sus mercados, rentable desde su fundación y crece ininterrumpidamente desde 2016.

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom // https://www.instagram.com/sagemcom_inside

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005617/es/

Contacto

Contacto de prensa Sylvaine COULEUR (presse@sagemcom.com)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.