Comunicado de prensa de Business Wire: NTT

Luego de 1146 entrevistas en 23 países, NTT llegó a la conclusión de que existe un acuerdo prácticamente universal en cuanto a que el trabajo remoto ha traído dificultades. El 82 % de los encuestados afirma que ha obstaculizado el rendimiento organizacional, mientras que el 81 % señala que ha representado un desafío para los empleados. Por su parte, el 63 % de los directores de recursos humanos indican que el bienestar de los empleados se ha deteriorado durante el curso de la pandemia.

Sin embargo, la amplia conciencia sobre el problema no siempre se traduce en una evaluación realista de la capacidad organizacional. Si los comparamos con el personal de operaciones, los directores ejecutivos tienen una probabilidad 20 % mayor de creer que su organización es muy efectiva para administrar las horas de trabajo, una probabilidad 28 % de creer que efectivos para prevenir el síndrome de burnout", y una probabilidad 41 % mayor de estar muy satisfechos con las capacidades de experiencia de empleado (EX) de su organización.

Esta discrepancia va de la mano con una falta de confianza grave por parte de los empleados. Solo el 38 % afirma que su empleador valora cabalmente su salud y bienestar, y apenas el 23 % afirma que está muy contento trabajando para su empleador.

La reevaluación de un excelente equilibrio entre trabajo y vida personal

Como factor subyacente de la brecha entre empleadores y empleados, la investigación descubrió un grado significativo de diversidad en las actitudes de los empleados hacia sus propias preferencias laborales. Los datos de relevamientos de opinión de los empleados demuestran que, cuando se les ofrece la opción de trabajar desde el hogar, un esquema híbrido o en la oficina, los empleados se reparten de manera relativamente pareja entre las tres, con cifras del 30 %, 30 % y 39 %, respectivamente.

Esto contradice la creencia, compartida por el 79 % de las organizaciones, de que los empleados prefieren trabajar en la oficina. Lo cierto es que los datos de las encuestas de empleados concluyen que solo el 39 % de los empleados desea trabajar en una oficina a tiempo completo.

"Actualmente, la narrativa está concentrada en el trabajo remoto. Pero la realidad de las necesidades de los empleados es mucho más compleja, y todo lo que no vaya en pos de evaluar y responder a eso representa un riesgo grave para las organizaciones", comenta Alex Bennett, vicepresidente sénior global de soluciones de GTM Solutions de NTT Ltd. "No hablamos de preferencias antojadizas: llegamos a la conclusión de que el equilibrio entre trabajo y vida personal y los tiempos de viaje ahora son dos de los principales factores que analizan las personas cuando deciden dónde trabajar. Por ese motivo, destacarse en la estrategia de fuerza laboral y lugar de trabajo será una verdadera ventaja competitiva".

La necesidad de liderar con el ejemplo

Actuar con un conocimiento cabal de las opiniones claras de los empleados es más difícil debido a la falta de datos inequívocos y de recopilación de información. En términos de prioridades de datos, el 52 % de las empresas informan que la opinión del empleado es uno de los principales factores, seguido solo por los análisis del lugar de trabajo, que alcanza un 54 %. Pese a esto, sin embargo, apenas el 39 % de las organizaciones tienen programas estructurados de participación de los empleados, y el 37 % recurre a análisis de sensaciones en tiempo real, respecto del 54 % que utiliza encuestas de empleados.

La investigación también demostró que la aplicación de este tipo de datos para mejorar las necesidades de EX de una empresa debe ir mucho más allá de las mejoras de calidad de vida cotidianas. Con un 40 %, la misión y los valores de una empresa es ahora el tercer factor más importante al elegir dónde trabajar. En este aspecto, tanto empleados como líderes de negocios piensan lo mismo, ya que el 89 % coincide en que los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son centrales para la agenda de la organización.

"Consideraría esto como un llamado de atención para cambiar nuestro mentalidad. Debemos pasar de pensar en acciones a pensar en resultados", explica Bennett. "Lo importante no es lo que hagamos para mejorar el lugar de trabajo, sino el beneficio real para la fuerza laboral. Y una organización no puede saberlo sin en enfoque maduro para medir las sensaciones de los empleados. Sorprendentemente, dos tercios de los empleados señalan que aún no están equipados con todas las herramientas que necesitan para trabajar desde el hogar, y solo el 55 % de las organizaciones afirman estar muy satisfechas con que los espacios de oficina están preparados para un esquema híbrido. Sin embargo, el 82 % está comprometida con el rediseño de sus espacios de oficinas durante los próximos 12 meses, para fomentar un entorno de innovación y conexión social. Claramente, hay una conciencia en algún nivel acerca de que las estrategias de fuerza laboral inmaduras llevarán al descontento de los empleados y de que el trabajo debe ser liderado por lo que las personas realmente necesitan".

