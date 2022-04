Comunicado de prensa de Business Wire: Macquarie Capital

Macquarie Capital se unió a la inversión por medio de los contratistas locales Besalco S.A. y Arrigoni S.A., quienes llevarán a cabo una serie de mejoras de capital, mentendrán y manejarán la ruta en un acuerdo plurianual. Macquarie Capital actuó como un asesor financiero exclusivo para el proyecto, estructurando y financiando la deuda con bancos locales.

Construida en 1980 en el Desierto de Atacama al norte de Chile, la Minera Escondida produjo 1.185 kt de cobre en 2020. Es propiedad mayoritaria y manejada por BHP, junto con Rio Tinto y JECO, basada en Japón.

"Vemos un un gran potencial de crecimiento en Chile y nos complace poder apoyar a BHP, un cliente importante y de larga data de Macquarie Group en todo el mundo," dijo Mark Director Global de Infraestructura y Capital de Energía de Bradshaw en Macquarie Capital. "Minera Escondida tiene muchísima importancia tanto para la economía chilena como para las economías mundiales, y anhelamos trabajar en proyectos adicionales de construcción, manejo y transferencia en el sector minero."

Macquarie Capital y el consorcio han acordado realizar diversas mejoras a la ruta, incluyendo la ampliación de algunas secciones, agregar terceros carriles a lo largo de más de 20 km, y agregar arcenes en ciertas partes. También se introducirá señalización horizontal y vertical actualizada, cámaras de supervisión, y señalización de seguridad. Además, se regularizarán varios accesos para controlar el flujo y la velocidad de los vehículos. Se anticipa que las mejoras generarán alrededor de 200 puestos de trabajo durante la fase de construcción, y 80 puestos de trabajo adicionales para las operaciones de la ruta que están en curso.

Macquarie Capital es un desarrollador líder, un inversor y asesor financiero con una vasta experiencia que abarca un amplio espectro de infraestructuras y activos energéticos. Tiene una profunda experiencia en inversión y desarrollo de proyectos a lo largo de las Américas, y ha expandido sus equipos dedicados con foco en América Latina. La transacción de la Ruta Minera está siendo dirigida por un equipo en la oficina más nueva en la región en Santiago. Macquarie Capital abrió una oficina en la Ciudad de México en 2019 y, en 2020, adquirió un interés en propiedad mayoritaria en la autopista de peaje Briceño-Tunja-Sogamoso ("BTS") en Colombia.

"Macquarie Capital ha construido una fuerte red de relaciones en Latinoamérica a lo largo de los últimos años", dijo Hector Morales, Director de Macquarie Capital en Latinoamérica. "Este activo, combinado con la experiencia renovada en infraestructura de Macquarie Capital, resultó este año en transacciones referentes en Colombia y Chile. Tenemos una estrategia amplia y un fuerte compromiso con la región y esperamos con ansias expandir nuestras inversiones en América Latina."

Acerca de Macquarie CapitalMacquarie Capital, el asesor corporativo, mercado de capitales, y principal brazo inversor de Macquarie Group. Abarca asesoramiento corporativo, una amplia variedad de soluciones de capital, incluyendo servicios de captación de capital, deuda y mercados de capital privado, e inversiones principales del estado financiero de Macquarie. Macquarie Capital tiene una profunda experiencia en los sectores aeroespacial, de energía, de defensa y servicios gubernamentales, de consumo, de juegos y ocio, de instituciones financieras, de asistencia sanitaria, industriales, de infraestructura, de recursos, de software y servicios, tecnológico, de telecomunicaiones y medios.

Sarah Stein Relaciones con la Prensa de Macquarie Group TEL: +1 212 231 1310 sarah.stein@macquarie.com

