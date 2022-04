Comunicado de prensa de Business Wire: Litera

Desde que Avaneesh se unió a Litera en 2016, la empresa ha aumentado los usuarios mundiales en más de un 1500%, los ingresos anuales en un 1200% y el número de empleades de 85 a más de 850 en todo el mundo. "Ha sido un gran honor desempeñarme como el primer ejecutivo de Litera y estoy increíblemente orgulloso de todo lo que nuestro equipo ha logrado juntos en tan solo cinco años" dijo Marwaha. "También estoy increíblemente emocionado de darle la bienvenida a Sheryl como nuestra nueva primera ejecutiva y espero con ansias trabajar junto con ella, mientras dirige nuestro negocio hacia el futuro. Sheryl aporta una experiencia notable en el ascenso de empresas de software y se apoderará de nuestra ambiciosa estrategia para permitir el crecimiento y éxito continuo de nuestra base mundial de clientes".

El Consejo de Litera, dirigido por los inversionistas de Hg Capital JB Brian, Ben Meyer y Hector Guinness, dijo: "Valoramos mucho y apreciamos profundamente el liderazgo de Avaneesh y sus diferentes contribuciones a Litera. Esperamos con ansias que continúe contribuyendo como presidente del Consejo y como inversionista de capital. Confiamos en que Sheryl construirá en el momento sólido que el equipo de Litera ha creado. Sheryl es una líder experimentada con un enfoque incansable en el éxito del cliente y tiene una experiencia importante trabajando en mercados públicos y privados, operando eficientemente a gran escala y construyendo equipos de clase mundial. Nos complace darle la bienvenida como nuestra próxima primera ejecutiva".

Hoskins tiene más de veinte años de experiencia en la industria mundial de tecnologías y un historial probado de gestión de equipos globales. Ella pasó la primera década de su carrera en General Electric y en McKesson Corp, donde tuvo roles de liderazgo internos e internacionales. Más recientemente, Hoskins se desempeñó como primera ejecutiva de Upserve.

"Es un honor que me hayan nombrado como la próxima primera ejecutiva de Litera" dijo Hoskins. "Es un privilegio formar parte de una organización que brinda tecnologías innovadoras a más del 96% de los 200 despachos de abogados del mundo. Mientras que la industria legal evoluciona, yo creo que Litera puede transformar la manera en que los equipos legales y los despachos de abogados usan la tecnología para conducir la transformación digital ya que brinda el mejor ecosistema de tecnología legal. Daré lo mejor de mí para servir al negocio y a sus clientes y ayudarlos a lograr que nuestros líderes y nuestra gente satisfagan su pasión por hacer la diferencia".

Hoskins recibió una Licenciatura en ingeniería eléctrica, una maestría en márquetin y es una veterana del ejército estadounidense.

Litera ha estado a la vanguardia de la tecnología legal durante más de 25 años. Como líder mundial en soluciones de flujo de trabajo, revisión y análisis de diligencia debida impulsados por IA, colaboración, gestión de datos y gobernanza, Litera proporciona a los equipos legales una tecnología optimizada para crear, analizar y gestionar sus documentos, acuerdos, casos y datos. Las soluciones de Litera ayudan a los bufetes de abogados y a los equipos legales corporativos de todo el mundo a trabajar de forma más eficiente, precisa y competitiva para proporcionar a sus clientes información útil y procesable. Para más información sobre Litera, visite litera.com o siga a la empresa en LinkedIn.

